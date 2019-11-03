Trabzon Büyükşehir Belediyesi "İklim Uyum Planı Çalıştayı" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, küresel ısınmaya karşı karbondioksit salım kaynaklarının azaltılmasına yönelik yapılabilecek eylemleri belirlemek amacıyla kentteki paydaş kurumlarla "İklim Uyum Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinasyonunda, 2018 yılında gerçekleştirilen "Kentsel ve Kurumsal Sera Gazı Envanteri Hazırlanması Projesi" kapsamında, ilk olarak sera gazı salım kaynakları belirlenerek, toplanan veriler üzerinden kurumsal ve il ölçeğinde sera gazı envanteri hesaplandı.

İkinci aşamada ise Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Trabzon İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Planı Hazırlanması Projesi" hayata geçirildi. Demir Enerji Firması'nın destekleri ile sürdürülen çalışmanın ilk hedefi olarak, tespit edilen, küresel ısınmaya neden olabilecek salım kaynaklarının azaltılmasına yönelik yapılabilecek eylemleri belirlemek amacıyla "İklim Uyum Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sanayi devriminden itibaren kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketiminin artmasıyla yükselen karbondioksit salımlarının, doğanın tolere edebileceği miktardan çok daha hızlı arttığını belirtti.

Bu durumun küresel ısınmaya yol açtığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim değişiklikleri, heyelan ve sel olayları gibi afetler başta olmak üzere birçok olumsuzluğa neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığının en üst düzeyde korunabilmesi için bu konuda da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizdeki paydaş kurumlarla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde küresel ısınmaya neden olabilen olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."