İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak
40 dakika önce
İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.
İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.
Küresel seviyede sıcaklığın 7 derece arttığını gösteren bu senaryo, 2012 yılında yapılan ve en kötüsünü işaret eden modelden 1 derece daha yüksek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45
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