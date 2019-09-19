Son Dakika Haberleri: İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak
Son Dakika Dünya Haber

İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak

40 dakika önce

İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.

İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak, System.String[]

İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.


Küresel seviyede sıcaklığın 7 derece arttığını gösteren bu senaryo, 2012 yılında yapılan ve en kötüsünü işaret eden modelden 1 derece daha yüksek.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar
F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 22:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]