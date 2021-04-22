İklim Zirvesi'nde liderler "karbon nötr" olma hedefini vurguladı - Son Dakika

İklim Zirvesi'nde liderler "karbon nötr" olma hedefini vurguladı

22.04.2021 19:19
İklim Zirvesi'nde liderler

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı çevrimiçi İklim Zirvesi'nde konuşan dünyanın farklı ülkelerinden liderler, "karbon nötr" olma hedefinin önemini vurguladı.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı çevrimiçi İklim Zirvesi'nde konuşan dünyanın farklı ülkelerinden liderler, "karbon nötr" olma hedefinin önemini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, zirvedeki konuşmasına, ABD Başkanı Joe Biden'a, ülkesini Paris İklim Anlaşmasını yeniden taraf haline getirdiği ve İklim Zirvesi'ni düzenleyerek bu alanda liderlik etme iradesini ortaya koyduğu için teşekkür ederek başladı.

Güney Kore'nin, Kovid-19 salgının yarattığı zorluklara rağmen geçen yıl, 2050'de karbon nötr olma hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Devlet Başkanı Moon, bu hedefe ulaşmak için detaylı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Moon, ülkesinin Birleşmiş Milletler'e geçen yıl yaptığı bildirimde ulusal karbon emisyonunu 2017'deki düzeyin yüzde 24,4'üne kadar azaltmayı taahhüt ettiğini, bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Güney Kore'nin 2018 yılında karbon emisyonu açısından en yüksek düzeye ulaştığını belirten Moon, 2019 ve 2020'de karbon emisyon oranında yıllık yüzde 10'dan fazla azalma kaydedildiğini bildirdi.

Kömüre bağlı enerji üretimine son

Karbon nötr olma doğrultusunda tüm ülkelerin kömüre dayalı enerji üretimine son vermesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan Moon, "Biz Güney Kore olarak, Kore şirketlerinin yurt dışında kurduğu kömür bazlı elektrik santrallerini için kamu teşviklerine son veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yurt içinde hiçbir kömür santralinin kurulmasına izin vermedik, mevcut eski tesislerin zamanından önce kapatılmasını sağladık. Bu yolla enerji üretiminde kömüre bağlılığımızı büyük ölçüde azaltmayı başardık." dedi.

Kömür yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Moon, "Ancak gelişmekte olan ülkeler kömüre bağımlılıktan kurtulmakta zorlanabilirler. Bu yüzden onlara gerekli destek sağlanmalı, böyle bir adımın sektörlere, işletmelere ve istihdama verebileceği zarara karşı tedbirler alınmalı. Biz ülke içinde ve dışında bu türden girişimlere finans desteği sağlamayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da zirvedeki konuşmasında, ülkesinin halihazırda Paris Anlaşması'ndaki taahhütlerini yerine getirme yolunda olduğunu ve Glasgow'da yapılacak yeni iklim toplantısına kadar uzun vadeli emisyon azaltma hedeflerini güncelleyeceklerini ifade etti.

2030 yılına kadar kişi başına karbon salımı düzeyini yüzde 70 düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Başbakan Morrison, "Avustralya karbon emisyonunda net sıfıra ulaşma yolundadır. Amacımız bu endüstrilerimiz daha üretken kılan teknolojiler yoluyla bu hedefi en kısa zamanda yakalamaktır." ifadelerini kulandı.

Avustralya'da yenilenebilir teknolojileri kullanma oranının dünya ortalamasına kıyasla kişi başına 10 fazla olduğuna dikkati çeken Morrison, "Avustralya için karbon nötr olma meselesinde 'acaba' ve hatta 'ne zaman' sorusu mevzubahis değildir. 'Nasıl' sorusu daha önemlidir. Bu yüzden Teknoloji Yatırım Yol Haritası inisiyatifi ile teknolojik çözümlere yatırım yapıyoruz. Temiz hidrojen, çevreyle uyumlu çelik üretimi, enerji depolama ve karbon tutma gibi alanlara 20 milyar dolar yatırım yaparak bunları ticari bakımdan karlı hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlara 80 milyar dolar yatırım gelmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'da temiz hidrojen enerjisini üretiminde dünyaya öncü olmayı hedeflediğini vurgulayan Morrison şunları kaydetti:

"Sayın Başkan ABD'de sizin Silikon Vadi'niz var, biz ise Avustralya'da hidrojen vadileri yaratma yolundayız. Ulaştırma sektörümüzü, madencilik ve yeraltı kaynakları sektörümüzü, imalatımızı ve enerji üretimimizi dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gelecek kuşaklar bizi ne söylediğimizle değil ne yaptığımızla yargılayacak, Avustralya bu anlamda sözüne güvenilir bir ülke olacaktır."

Teknoloji transferi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ise iklim değişikliği ile mücadelede 4 unsurun altını çizdi.

Hasina, ilk olarak, gelişmiş ülkelerin küresel sıcaklık artışını 1,5° C'de tutmak için karbon salımını azaltması gerektiğini vurguladı.

İkinci olarak, iklim değişikliğine uyum ve karbon salımın azaltılması konusunda yılda 100 milyar dolar mali kaynak sağlanmaması gerektiğini belirten Hasina, ayrıca uluslararası finans kurumlarının ve özel sektörün iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında, "ayrıcalıklı iklim finansman planları" geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Son olarak, "yeşil ekonominin" geliştirilmesine vurgusu yapan Hasina, karbon nötr teknolojilerin uluslararası transferinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Yeşil kalkınma çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da, ülkesinin iklim değişikliği ile mücadelede kararlı olduğunu belirterek, mücadelenin Endonezya ulusal çıkarına olduğunu vurguladı.

Ülkesindeki ormansızlaşma oranının son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çeken Devlet Başkanı Widodo, gelişmiş ülkelerin mücadelede kararlı ve inandırıcı olmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Dünyaya "yeşil kalkınma" çağrısında bulunan Widodo, Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşılması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İklim finansmanında destek

Dünyanın ender "karbon nötr" ülkelerinden biri olan ve bu ilkeyi anayasasına koyan Butan'ın Başbakanı Lotay Tshering de iklim değişikliği ile mücadelede gelişmiş ülkelerin öncülüğünde 2030 yılı hedeflerine ulaşılması için daha iddialı ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Tshering, iklim finansmanı için yıllık 100 milyar dolar yatırım yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji, Karbon, Nötr, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklim Zirvesi'nde liderler 'karbon nötr' olma hedefini vurguladı - Son Dakika


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