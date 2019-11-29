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İklim zirvesi öncesi çevreciler sokaklarda

7 saat önce

Pek çok ülkede protesto gösterileri düzenleyen aktivistleri, Pazartesi günü Madrid'de başlayacak olan BM İklim Konferansı'nda hükümetlerden iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi eylem planı bekliyor.

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Pek çok ülkede protesto gösterileri düzenleyen aktivistleri, Pazartesi günü Madrid'de başlayacak olan BM İklim Konferansı'nda hükümetlerden iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi eylem planı bekliyor. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na üç gün kala dünyanın pek çok ülkesinde Cuma günü sokaklar iklim gösterilerine sahne oluyor.


2 Aralık'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan konferans öncesi 157 ülkede, 2 binden fazla kentte çevreciler iklim değişikliğine karşı önlem alınmasında yetersiz kaldıkları gerekçesiyle hükümetleri protesto ediyor.


Almanya'daki gösterilere 100 bin civarında bir katılım bekleniyor. Almanya'daki iklim aktivistlerinin talepleri arasında fosil yakıt sübvansiyonlarına son verilmesi, kömür santrallerinin dörtte birinin kapatılması ve 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilir hale getirilmesi bulunuyor.


Avustralya'da aktivistler ve öğrenciler güne, iktidardaki Liberal Parti'nin genel merkezi önünde protesto nöbetiyle başladı. Tepkilerin hedefinde ülke çapındaki orman yangınlarıyla hükümetinin iklim değişikliği politikası arasında bir bağlantı olmadığını savunan Başbakan Scott Morrison vardı. Ülkede orman yangınları halen devam ederken Sydney kentinin üzerinde halen duman tabakası bulunuyor. Avustralya'da eylül ayında düzenlenen iklim eylemlerine 300 binden fazla kişi katılmıştı.


İtalya'nın başkenti Roma'daki gösteride başrolü öğrenciler oynadı. Öğrenciler pankartlara yazdıkları mesajlarıyla seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.


Endonezya'da ise başkent Cakarta'da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenleyen çevreciler iklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçilmesini istedi. Japonya'da da çok sayıda gösterici benzer mesajlarla eylem düzenledi.


ABD'de de New York'tan Los Angeles'a kadar pek çok kentte iklim eylemleri düzenlenmesi planlanıyor. Çok sayıda öğrencinin okulları boykot ederek gösterilere katılması bekleniyor.


Avrupa Parlamentosu Perşembe günü aldığı kararla Avrupa Birliği genelinde "iklim acil durumu" ilan etti. Karar uyarınca AP, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu düşürme hedefini yüzde 40 yerine yüzde 55 azaltmayı öngörüyor.


dpa,rtr, AFP/GY,EC


(c)

Birleşmiş Milletler, Madrid, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:33 
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