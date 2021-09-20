İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Bu yıl kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) ev sahipliği yapacak İngiltere, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında "İklim Zirvesi" düzenledi.

Dünya liderlerinin kapalı oturumda bir araya geldiği zirve sonrası açıklama yapan Johnson, birçok ülkenin daha önce iklim kriziyle mücadele için verdiği taahhütleri yerine getirmediğine dikkati çekti.

Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gelişmiş ülkelerin özellikle G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, son raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurmuştu.

Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı yapmıştı.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.