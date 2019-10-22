İklimlendirme ihracatta hedef büyüttü
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, sektör ihracatının düzenli olarak arttığını belirterek, 2018'de 4.5 milyar dolar olan ihracatın bu yılın sonunda 5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, sektör ihracatının düzenli olarak arttığını belirterek, 2018'de 4.5 milyar dolar olan ihracatın bu yılın sonunda 5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi. Şanal, 2020 yılında ise 5.5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:05
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