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Son Dakika Ekonomi İklimlendirme ihracatta hedef büyüttü

İklimlendirme ihracatta hedef büyüttü

51 dakika önce

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, sektör ihracatının düzenli olarak arttığını belirterek, 2018'de 4.5 milyar dolar olan ihracatın bu yılın sonunda 5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi.

İklimlendirme ihracatta hedef büyüttü, System.String[]

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, sektör ihracatının düzenli olarak arttığını belirterek, 2018'de 4.5 milyar dolar olan ihracatın bu yılın sonunda 5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi. Şanal, 2020 yılında ise 5.5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:05 
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