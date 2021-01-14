İklimlendirme sektörü "Kovid-19 aşısı soğuk zincir" altyapısı için hazır

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektördeki yerli sanayicilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için "soğuk zincir" altyapısı oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Şanal, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, sektörün 2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılı hedeflerini anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınının tüm sektörleri etkilediğini belirten Şanal, "İklimlendirme sektörü ihracatında 2020'ye yüzde 8'lik bir büyümeyle başladık. Fakat salgının etkisiyle 2020 yılı mart ayından itibaren tüm sektörlerde olduğu gibi bir daralma yaşadık. Buna rağmen temmuz ayından itibaren toparlandık ve ihracat rakamlarımızda 2019'a göre düşüş yaşamadan, 2020'yi bir önceki yılla başa baş rakamlarla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Şanal, küresel salgına rağmen sektörün, Türkiye'nin ihracatından aldığı payın artış kaydettiğini ve yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseldiğini belirtti. Şanal, "2021 yılındaki ihracat büyümesini yüzde 10'un üzerinde kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı soğuk zinciri

Kovid-19 aşısında "soğuk zincir" teminiyle ilgili ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması konusunda Sağlık Bakanlığıyla her zaman irtibat halinde olduklarını belirten Şanal, "Bize öncesinden haber verilmesi halinde yerli üreticimiz bu konudaki ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Yerli sanayicimiz hem depo anlamında hem de lojistik anlamda bunun altyapısını sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki yerli sanayicinin son dönemde hızlı bir şekilde tamamlanan hastanelerin iklimlendirme ihtiyacını kısa sürede sağlayarak rüştünü ispat ettiğine dikkati çeken Şanal, 6-7 haftalık bir sürede soğuk zincir tedarikinin hazır hale gelebileceğini belirtti.

Brexit sonrası Birleşik Krallık'la imzalanan serbest ticaret anlaşmasının getirilerine de değinen Şanal, mart ayında Birleşik Krallık için "sanal sektörel ticari heyet organizasyonu" düzenleyeceklerini kaydetti.