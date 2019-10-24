Son Dakika Haberleri: İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10
Son Dakika Ekonomi İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10

İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10

55 dakika önce

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, "İlerleyen vadede iklimlendirme sektöründe ilk 10 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu da planlı bir çalışmayla 6-7 yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir" dedi.

İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10, System.String[]

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, "İlerleyen vadede iklimlendirme sektöründe ilk 10 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu da planlı bir çalışmayla 6-7 yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:59 
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