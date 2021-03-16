İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor

16.03.2021 13:01

Antalya'da yaklaşık 20 yıl iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 3 yıl önce tropik meyveler üretmeye başlayan Şevki Öncel, 600 dönümlük alanda 100 kişiye istihdam sağladı.

Antalya'da yaklaşık 20 yıl iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 3 yıl önce tropik meyveler üretmeye başlayan Şevki Öncel, 600 dönümlük alanda 100 kişiye istihdam sağladı.

İklimlendirme sektöründe 20 yıl faaliyet gösteren ve otellerin iklimlendirme işlerini yapan Öncel, bir süre araştırdığı tropik meyve üreticiliğini 3 yıl önce hayata geçirdi. Çakış Mahallesi'nde 300'ü örtü altı olmak üzere 600 dönümlük alanda muz ve diğer tropik meyveleri üretmeye başlayan Öncel, işletmesinde 100 kişiyi istihdam ediyor.

Tarım sektörüne yaptığı 100 milyon liralık yatırımla başarı hikayesi yazan Öncel, ürettiği meyveleri paketleyerek e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Üretilen tropik meyveler arasında mango, ananas, papaya, carambola, liçi, passiflora, pepino, guava, pomelo, sapodilla, longan, jack fruit gibi meyveler yer alıyor.

Öncel, AA muhabirine, ülke üretimine katkı sağlamak amacıyla tarım sektörüne geçtiğini söyledi.

Tropik meyveler için sera içerisinde gerekli olan iklim şartlarını oluşturmanın daha önceki mesleği dolayısıyla zor olmadığını anlatan Öncel, "Tropik meyvelerin iklim isteklerini sağlamak teknik olarak bizi yormadı. Mesleğimiz iklimlendirme olduğu için tropik meyvelerin isteklerini çok düşük enerji giderleriyle çözüyoruz. Enerjimizi güneşle üretiyoruz. Önce insan konforunu düşünürken şimdi bitki konforu için uğraşıyoruz. Örneğin muz için belirli bir sıcaklık ve tabanın sürekli nemli olması gerekiyor. 300 kilowatlık güneş enerji sisteminden elde ettiğimiz elektrikle ısı pompaları aracılığıyla bu ortamı sağladık." dedi.

Gıdayı üretmenin koronavirüs salgını sürecinde öneminin daha da fazla anlaşıldığına dikkati çeken Öncel, Türkiye'nin üretimine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla girdikleri tarım sektöründe önemli bir muz üretici haline geldiklerini kaydetti.

Öncel, "Yıllık 2 bin ton civarı muz üretimimiz var. 150 dönüm üzerinde avokado ekimi sağladık. Bu yıldan sonra hasada başlayacağız. 50 dönümlük tropik meyvelerin bulunduğu Ar-Ge seramız var. Tropik meyveleri e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye gönderiyoruz. Yeni yatırımlarımıza Ar-Ge serasında yaptığımız çalışmalar yön veriyor." ifadelerini kullandı.

Tropik meyveler Avrupa ve Rus pazarında ilgi görüyor

Tropik meyvelerin özellikle Avrupa ve Rus pazarında ilgi gördüğüne işaret eden Öncel, şöyle konuştu:

"Birçoğu buralarda tane ile satılıyor. Akdeniz iklimini bu açıdan verimli değerlendirmek istiyoruz. Biz sektöre girdiğimizde muz ithalatı yüzde 50 seviyesindeydi. Şimdi yüzde 80'lere çıktık. Özellikle Manavgat ilçesinde muz üretiminin önünü açtık. Bizim tesislerimizi ziyaret edenler, görenler yeni seralar yaptı. Bölgede tarımsal yatırımların yüzde 95'i muz seracılığı üstüne. Yakın zamanda Türkiye, muz ihtiyacının tamamını kendi karşılayabilecek hale gelecek."

Yerli muzun aromasının ithal muzdan daha iyi olduğuna işaret eden Öncel, üretimi organik gübreler ile hiç kimyasal kullanmadan yaptıklarını sözlerine ekledi.

İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor
İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor
İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor
İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor

İstihdam, Antalya, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklimlendirme sektöründen tropik meyve üreticiliğine geçen girişimci, 100 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika


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