İklimlendirme sektörünün ihracat atağı sürüyor

Türkiye iklimlendirme sanayi ihracatı, yılın 10 ayında yüzde 2,7 artarak 3 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nden (İSİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye iklimlendirme sanayi ihracatı, 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 3 milyar 869 milyon dolara çıktı.

Yılın 10 ayındaki ihracatın yüzde 48'i, Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracat sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelere yapıldı. Türkiye iklimlendirme sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, Almanya'yı, İngiltere, İtalya, Fransa, Romanya, Irak, Rusya, Polonya, İspanya ve Çin takip etti.

En çok klima ihracatı yapıldı

Türkiye iklimlendirme sektörü, yılın 10 ayında Almanya'ya 438 milyon 706 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2018'in aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 1,35 artış kaydedildi.

Türkiye iklimlendirme sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke arasında en büyük artış yüzde 29 ile 129 milyon 115 bin dolar ihracat hacmine ulaşan İspanya'da yaşandı. İspanya'yı, yüzde 25 artışla 97 milyon 880 bin dolar ihracat gerçekleştirilen Çin takip etti.

Türkiye iklimlendirme sektöründe 2019'un 10 ayında en çok ihracat yapılan ürün grubu ise klima oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 38 artış yaşanan klima sektöründe toplam ihracat, 395 milyon 511 bin dolara ulaştı.

İhracatta ilk sırayı alan klimayı, havalandırma, yalıtım, soğutma ve tesisat ürün grupları ihracatı takip etti. Isıtma sektörünün ihracatı ise yüzde 5,7 azaldı.

"İhracatta 5 milyar dolar seviyesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye iklimlendirme sektörü olarak ihracatlarının 2019'un 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 3 milyar 869 milyon dolar olduğunu belirterek, "Sektörümüzün bu yılki ihracat performansı oldukça iyi. Dış ticarette Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi. 2019'un sonunda 5 milyar dolar seviyelerinde ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSİB olarak ihracatı geliştirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Şanal, şunları kaydetti:

"Türkiye, split klimadaki üretim kapasitesi ile Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlupanda ise dünya lideri konumundadır. Soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Planlı çalışmalar yürüterek 6-7 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu hedeflerimize ulaşmak mümkün."