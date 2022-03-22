İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

22.03.2022 14:29
İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

Adana'da iklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştirilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kök skunk bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştirilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kök skunk bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden F.S. isimli şahsın iş yerinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, F.S.'ye ait işyerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyerek arama yaptı. İşyerinde yapılan aramada depoya iklimlendirme sistemi yapılarak saksılar içerisine ekilmiş vaziyette 303 kök skunk bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 3 dijital termometre, 1 kenevir bitkisi kurutma aparatı ve 3 oda için yapılmış iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da tefeci operasyonu Adana'da tefeci operasyonu Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kenevir, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement