Son Dakika Haberleri: İklimlendirmede İhracatı Yüzde 15 Arttı, Hedef Büyüdü

İklimlendirmede İhracatı Yüzde 15 Arttı, Hedef Büyüdü

1 saat önce

İklimlendirme sanayisi geçen yılı ihracat rekoruyla kapattı.

İklimlendirmede İhracatı Yüzde 15 Arttı, Hedef Büyüdü, System.String[]
İklimlendirme sanayisi geçen yılı ihracat rekoruyla kapattı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden (İSİB) yapılan açıklamaya göre, 2017'de 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yılı 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı ve böylece tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaştı.

Almanya başta olmak üzere İngiltere, İtalya, Romanya ve Fransa gibi gelişmiş pazarlara ürün satan sektör, ihracatını miktar olarak yüzde 7,7, değer olarak yüzde 15 artırdı.

Isıtma, havalandırma, soğutma ve yalıtım ürünlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan sektör, en fazla ihracatı 571 milyon dolarla "kazanlar ve aksam parçaları"nda gerçekleştirirken, bunu 553 milyon dolarla "soğutmalı kabinler derin dondurucular", 504 milyon dolarla "vanalar", 455 milyon dolarla "radyatörler ve aksam parçaları", 447 milyon dolarla "plastik borular ve bağlantı elemanları", 305 milyon dolarla "pompalar ve aksam parçaları" ve 277 milyon dolarla "fanlar-hava perdeleri-vantilatörler-aspiratörler ve aksam parçaları" izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, son yıllarda ihracatta önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini, sektörün gerek pazar ve ürün yelpazesi gerekse ciro ve miktar bazında geliştiğini ifade etti.

Sektörün ihracat performansından memnun olduklarını belirten Şanal, şunları kaydetti:

"İhracat artışının yanı sıra ithalatı azalan bir sektör olmayı da başardık. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ağırlık verdikçe hem dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak hem de daha az ürün ithal eden bir sektör olacağız. Sektörümüz bunu başaracak potansiyele ve kabiliyete sahip. 2019 yılında da İSİB'i yoğun bir trafik bekliyor, pek çok uluslararası fuar ve ticari heyet ziyaretlerinde bulunacağız. 2019'da 5 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, Birlik, sektörün artan ihracat pazarları, büyüyen üye sayısı ve genişleyen hizmet yelpazesi dolayısıyla "isib.gov.tr" adresli web sitesini geliştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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