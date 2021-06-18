İKMİB, 2020 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdi - Son Dakika

İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 2020 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz. İhracata dayalı büyüme stratejimiz var. Bu sene 200 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz" dedi.

İKMİB'nin üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni hibrit olarak gerçekleştirildi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Tören, İKMİB'nin youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

"200 MİLYAR DOLAR İHRACATI HEDEFLİYORUZ"

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Pandemi döneminde sıkıntılar yaşandı. Hızla aşılanmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer sektörlerinde açılmasını umuyoruz. Mayıs ayında ihracat şampiyonumuz kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörü bir ülkenin gelişmişliğinin temel göstergelerindendir. Kimya sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 27 sektöre ham madde tedariki kimya sektörü ile yapılıyor. Dünya genelinde fiyat artışları yaşanıyor. İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz. İhracata dayalı büyüme stratejimiz var. Bu sene 200 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Daha fazla katma değerli ihracat yapmalıyız. Dünya ticareti geçen sene düşüş yaşadı ama bu sene büyüme yaşanacak. Coğrafi konumumuzun avantajlarını ihracatta kullanacağız" dedi.

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