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İKMİB Başkanı Pelister: "Kimya sektörü üretimde ve ihracatta güçlü performans gösteriyor" - Son Dakika

İKMİB Başkanı Pelister: "Kimya sektörü üretimde ve ihracatta güçlü performans gösteriyor"

31.05.2021 13:55
İKMİB Başkanı Pelister:

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ilk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 11,7 büyürken, imalat sanayi sektöründe ise büyümenin yüzde 12,2 olduğunu belirterek, "27 sektöre ham madde ve yarı mamul veren kimya sektörümüz ise...

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ilk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 11,7 büyürken, imalat sanayi sektöründe ise büyümenin yüzde 12,2 olduğunu belirterek, "27 sektöre ham madde ve yarı mamul veren kimya sektörümüz ise hem üretimde hem de ihracatta güçlü bir performans gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pelister, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Türkiye ekonomisinin, 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme ile yıla güçlü ve pozitif bir başlangıç yaptığını belirten Pelister, "İlk çeyrekte beklentileri aşan bir büyüme başarısı gösteren ülkemizin yılı da yüzde 5 civarlarında pozitif bir büyüme ile tamamlaması öngörülüyor. Gerek öncü göstergeler gerekse tarihi rekorlar kıran ihracat verileri bize büyüme yönünde olumlu bir işaret vermişti. Net ihracatın büyümeye katkısının yüzde 1,1 puan olduğunu görüyoruz. Ayrıca sanayi sektörü ilk çeyrekte yüzde 11,7 büyürken, imalat sanayi sektöründe ise büyüme yüzde 12,2 oldu. 27 sektöre ham madde ve yarı mamul veren kimya sektörümüz ise hem üretimde hem de ihracatta güçlü bir performans gösteriyor. Kimya sanayinin kapasite kullanımı ilk çeyrekte yüzde 75,35 ile genel imalat sanayi kapasite kullanım oranından bir miktar daha yüksek oldu." bilgilerini verdi.

Pelister, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 5,31 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14 büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ikinci çeyrekte de bu ivmeyi devam ettireceğini, nisan ayında yaptığımız 2,16 milyar dolarlık rekor ihracat rakamından görüyoruz. İhraç pazarlarımızdaki toparlanma ve talep artışı ile birlikte ülkemizde de aşılamanın hızlanmasıyla bu güzel sonuçları istikrarlı devam ettirebilmeyi ümit ediyoruz. Diğer yandan kimya sektörü ham madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı bir sektör olduğu için ülkemizde yapılacak petrokimya gibi öncelikli yatırımların da bir an evvel başlamasına ihtiyaç duyuyoruz. Yerli ve milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. İhracatçı firmalarımız ham madde fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ek sermayeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Dolayısıyla firmalarımıza uygun kredi faizleri ile finansa ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname süresinin uzatılması veya ertelenmesi gibi destekler sunulması gerektiğine inanıyoruz. Salgın sonrası dönemde daha çok çalışarak üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKMİB Başkanı Pelister: 'Kimya sektörü üretimde ve ihracatta güçlü performans gösteriyor' - Son Dakika Ekonomi


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