İKMİB Başkanı Pelister: "Kimya sektörünün ihracatı 20 milyar doları yakalar" - Son Dakika

İKMİB Başkanı Pelister: "Kimya sektörünün ihracatı 20 milyar doları yakalar"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörü geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İKMİB Başkanı Pelister:

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörü geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelecek aylardaki pozitif hava ve sektörümüzün gayretiyle bu yıl en azından 20 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

İKMİB tarafından düzenlenen "Petrol Piyasası ve Petrol Fiyatı Oluşumunun Analizi, Kimya Sektörüne Etkileri" konulu webinarda (internet semineri) konuşan Pelister, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sektörün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, normalleşmenin haziran ayı başı itibarıyla başladığını söyledi.

Gelecek aydan itibaren hissedilir biçimde sektörel genişlemenin yaşanacağına işaret eden Pelister, "Geçmiş senelerdeki performanslarımızı yakalayacağımızı tahmin ediyorum. 2019 yılı kimya sektörü için başarılı bir sene oldu. 20 milyar 600 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye'deki 2. büyük ihracatçı sektör konumuna ulaştık. Bu ihracattaki en büyük payı da petrokimya ve plastikten ürünler teşkil etti." ifadelerini kullandı.

Pelister, hükümetin Kovid-19'un ekonomik etkisini azalmak adına aldığı tedbirlerin sektörlere pozitif etkilediğine değinerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın bu süreçteki azmi ve gayretiyle olumsuz havayı dağıtacağımıza inanıyorum hatta zorlu süreci yavaş yavaş atlatmaya da başladık. Bizim bu süreçte ölçeğimizi büyütmemiz için ihracatımızda önem arz eden konulara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğin inanıyorum. Bu yatırımı yaparken de devletimizin yanımızda olmasını istiyorum ki zaten bu konuda da devletimiz desteklerini birer birer açıkladı."

"AB'deki pozitif hava, bize katkı sağlar"


Adil Pelister, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiğini belirterek, "Dolayısıyla AB'nin normalleşmesiyle beraber bizim ihracatımızda belirgin bir artış meydana gelecektir. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam desteğini 1,35 trilyon avroya yükseltildi. Dolayısıyla, bu destekle beraber zorda olan şirketler, negatif havalarını pozitife dönüşeceğini düşünüyorum. AB'deki bu destek, hem üretimde hem de tüketimde bir canlılık getirecek. Türkiye'nin ihracatta katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.


Tükiye'nin de pandemiyle mücadelede 243 milyar liralık destek paketleri açıkladığını hatırlatan Pelister, bu desteğin başta kimya sektörü olmak üzere tüm sektörlerdeki firmaları katkı sağlayacağını belirtti.


Pelister, kimya sektörünün geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, gelecek aylardaki pozitif hava ve sektörün gayretiyle 2020 yılında en azından 20 milyar dolar ihracatı yakalayacağını öngördü.


Öte yandan, internet seminerinde Dr. Mevlüt Çetinkaya, "Petrol Piyasası ve Petrol Fiyatı Oluşumunun Analizi, Kimya Sektörüne Etkileri" başlıklı sunumu yaptı.

İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKMİB Başkanı Pelister: 'Kimya sektörünün ihracatı 20 milyar doları yakalar' - Son Dakika Ekonomi

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