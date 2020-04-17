İKMİB'den sağlık çalışanlarına 110 bin yüz koruyucu siper - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İKMİB'den sağlık çalışanlarına 110 bin yüz koruyucu siper - Son Dakika Ekonomi

İKMİB'den sağlık çalışanlarına 110 bin yüz koruyucu siper

6 saat önce

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları için 110 bin yüz koruyucu sağlık siperi üretmeye başladı.

İKMİB'den sağlık çalışanlarına 110 bin yüz koruyucu siper, System.String[]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları için 110 bin yüz koruyucu sağlık siperi üretmeye başladı. Bu kapsamda ilk aşamada Sağlık Bakanlığı'na 20 bin siper teslim edildi.

İKMİB'in açıklamasına göre, birlik, sağlık çalışanlarına yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen birlik, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliğiyle 110 bin sağlık siperi üretmeye başladı. Bu kapsamda ilk aşamada 20 bin sağlık siperi Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

Açıklamada konya ilişkin görüşleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, salgının Türkiye'de etkisini göstermesiyle yüksek risk altında kalan sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacının hızla arttığını belirterek, kendilerinin "önce sağlık" anlayışıyla hareket ettiğini bildirdi.

Bu zor dönemde sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için TİM'in öncülüğünde yeni bir üretim seferberliği başlattıklarını anımsatan Pelister, şu açıklamalarda bulundu:

"Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimiz için dezenfektan ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gerekli olan her türlü kimyasalların tedariğini İKMİB olarak sağlayacağımızı söyledik. Bu kapsamda, 100 bin litre dezenfektan ürününü TİM adına Sağlık Bakanlığımıza ve hastanelerimize teslim ettik. Bir diğer ihtiyaç olan, virüse maruz kalma riskini azaltacak sağlık siperi konusunda da sağlık çalışanlarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. PAGDER iş birliğiyle 110 bin sağlık siperini bakanlığımıza ve Türk Kızılayı'na teslim edeceğiz."

Pelister, ilk etapta 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini, 5 bin sağlık siperini de Kızılay'a ulaştırdıklarını bildirdi.

İstanbul, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:38 Kaynak: AA

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