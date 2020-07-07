İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi bugüne kadar aldığı hiçbir desteği karşılıksız bırakmadı ve kendisine verilen bütün destekleri bu ülkeye başarı olarak, rekor olarak ve bir gelir olarak karşılığını verdi ve vermeye de devam edecek. İnşallah bunun altyapısı, bilgi ve birikimi ihracat ailemizin hepsinde var." dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından kimya sektöründeki üye firmaları başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla beşincisi düzenlenen "İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada, TİM olarak, dijitalleşme ve inovasyona inançlarının tam olduğunu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilk sanal ticaret heyeti ve sanal fuarları da düzenlediklerini dile getirdi.

Pandemi döneminde sıkça bir araya geldiklerini ve bu süreci faal bir şekilde sürdürmeye çalıştıklarını aktaran Gülle, "Bugün, 28 farklı kategoride en başarılı ihracatçılarımız ödüllerini alacaklar. İlk defa dijital ortamda yapılan bu ödül töreni de bir başlangıca vesile olacaktır." diye konuştu.

"Bu dönemde bizlere vermiş olduğunuz destek gerçekten unutulmaz"

Gülle, Bakan Pekcan'ın ihracatçılara büyük destekler verdiğini belirterek, şunları söyledi:

Sayın Bakanım, bu zorlu dönemde ihracat ailesinin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiniz. 3 aylık bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizlerin sizlere ilettiği hiçbir sorunu, hiçbir öneriyi ortada bırakmadınız, cevapsız bırakmadınız. ve bu dönemde ihracatın ve ihracatçının etkilenmemesi adına bizlere hep destek oldunuz. Bu nedenle başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin ve hükumetimizin bakanlarının bu dönemde bizlere vermiş olduğunu destek gerçekten unutulmaz.

Bugün çok kısa zaman içerisinde ihracatı toparlayarak haziran ayında yeni normal döneme hızlı bir başlangıç yapmamızdaki en büyük gücü ve desteği sizlerden aldık. İhracat ailesi bugüne kadar aldığı hiçbir desteği karşılıksız bırakmadı ve kendisine verilen bütün destekleri bu ülkeye başarı olarak, rekor olarak ve bir gelir olarak karşılığını verdi ve vermeye de devam edecek. İnşallah bunun altyapısı, bilgi ve birikimi ihracat ailemizin hepsinde var."

"Kimya sektörü pandemi döneminde az etkilenen sektörlerden oldu"

Haziran ayında ihracatın yüzde 15,8 artışla 13,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Geçen yıl İKMİB'in ihracatı da 20,6 milyar dolar oldu. Pandemi döneminden az etkilenen sektörlerden oldu. Türkiye'nin ihracatını dünyadaki 185 ülkede başarıyla temsil etti. Dünyadaki ihracatını bütün ülkelere gerçekleştiren en başta gelen sektörümüz oldu. Pek çoğunda artış yakaladı. İnanıyoruz ki bundan sonraki dönemde, yılın ikinci döneminde burada daha büyük rakamlar bekliyoruz. Bizim kimya ihracatçı birliğimizin yıllık ihracat birim kilogram fiyatı 78 sent civarında. Bundan sonraki süreçte bizim Türkiye'nin ihracatının değerini artırmanın yanında kimya birliğimizin de kilogram ihracatını artırmak ve yakalayacağımız artış ivmesiyle hedeflerimizi gerçekleştirmek bundan sonraki en temel hedefimiz olacaktır.

"Normalleşme ve rekorların tekrar kırılacağı yeni bir dönem olacak"

Gülle, pandemi döneminin Türk kimya sektörünün çok önemli hizmetlerine de şahitlik ettiğini dile getirdi.

Özellikle bu dönemin ihtiyacı olan dezenfektan, maske ve tıbbi hijyen ihtiyaçlarının temininde kimya birliğinin katkılarının altını çizen Gülle, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinde ülkemizin ihtiyacı olan bu maddelerin temininde, gerekse bizlerin ihtiyacını doldurduktan sonraki süreçte ihracata yoğunlaşarak gösterdikleri başarılı çalışmaların da takdiri gerekiyor. Özellikle geçen yılki ihracatının yüzde 400 üzerinde artış gerçekleştirilen maske, hijyen ürünlerinde, dezenfektanda ve solunum cihazları ihracatında özellikle bu dönemde ülkemiz için gurur verici başarılar oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte bu altyapının, bu tedarik zincirinde ülkemizin güvenilir bir liman olması, çevreye ve insana sağlıklı üretim sağlama özelliğini hiç kaybettirmeden devam ettirmesi, hiçbir işi yarım bırakmaması ve teslim etmesi bu dönemde Türkiye için son derece önemli bir başarıdır."

Gülle ayrıca, hükumet tarafından sağlanan desteklerle ihracatın haziran sonrası yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, bu dönem sonrasında normalleşme ve rekorların tekrar kırılacağı yeni bir dönem olacağını sözlerine ekledi.

"Otomotiv sektörünün ardından yılı ikinci sırada tamamladık"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yeni "dijital normalin" birtakım ilkleri de yaşattığını belirterek, geçen ay ilk Dijital Satın Alma Heyeti organizasyonunu Kolombiya özelinde yaptıklarını ve yine TİM çatısı altında, ilk Dijital Ödül Töreni'ni de yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

2019 yılında gerek toplam ihracatta,

gerekse sektörel olarak, kimya ihracatında rekorlar kırdıklarını aktaran Pelister, "Toplam ülke ihracatımız 180,5 milyar dolar olmuştu. Toplam kimya sektörü ihracatımız ise, 2018 yılına göre yüzde 18,5 büyüyerek toplam ülkemiz ihracatından yüzde 11,4 pay alarak, 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında kimya sektörü olarak büyük bir başarıya imza atarak, otomotiv sektörünün ardından yılı ikinci sırada tamamladık." diye konuştu.

Kimya sektöründeki mamuller haricinde, diğer 27 sektörlerde de ham madde ve yarı mamullerini de vererek,

katkı sağladıklarına dikkati çeken Pelister, şöyle devam etti:

"2019 yılı ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit meselesi, İran ambargosu, Suriye savaşı gibi, birçok sorunlar varken biz kimya sektörü olarak yine de rekorlar kırdık.

Tabii ki 2019 yılında, ihracat rekorlarını kırmamızın yanı sıra, birçok faaliyet de gerçekleştirdik.

Ur-Ge heyetlerimiz, Uluslararası fuar katılımlarımız, Milli Katılım Fuar organizasyonlarımız, satın alma heyetlerimiz, markalaşmayı ve Ar-Ge'yi destekleyen yarışmalarımız oldu. Dünyanın dört bir köşesinde, ülkemizi ve sektörümüzü tanıttık, anlaşmalara imza attık, ürünlerimizi dünyaya sattık. Biz kazandık, ülkemiz kazandı."

"Haziran 2020 itibarıyla 8 milyar 640 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladık"

Adil Pelister, 2020 yılına güzel başladıklarını ve kimya sektörü olarak, 23 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini anımsattı.

Pelister, ihracatçılarla birlikte bu rakamları yakalayacak birçok organizasyonlar da planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin bir anda bütün dünyayı alt üst ettiğini söyledi.

Yine de bütün bu karmaşaya rağmen kimya sektörü olarak Haziran 2020 itibarıyla 8 milyar 640 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladıklarını dile getiren Pelister, "İhracatımız, haziran ayında geçen aylara göre ciddi bir artış kaydetti. Önümüzdeki aylarda pozitif havanın artarak devam edeceğine ve geçen yılki 20 milyar dolarlık rakamı yakalayacağımıza dair inancımız tamdır. Ayrıca, dünyayı kapsayan olağanüstü bir durum ne yazık ki yaşanmaya devam ederken, bütün dünyada üretim, tüketim ve lojistik dahil olmak üzere ekonomik zincirin birçok halkası zarar gördü. Küresel Kovid-19 salgınında, zarar gören ekonomilerini en az hasarla atlatabilmeleri amacıyla dünya ülkeleri kendi ekonomik güçleri oranında, ticari hayatlarına çeşitli destekler sağladı." ifadelerini kullandı.

Devletin de bu noktada elinden gelen desteği esirgemediğini vurgulayan Pelister, aynı zamanda, finansmana erişimi kolaylaştırarak, üretim ve yatırımlarına devam etmek isteyen reel sektörü olan desteklerini de artarak sürdürdüğünü belirtti.

İKMİB'in "Kimya Teknoloji Merkezi" kurma çalışmaları

Pelister, İKMİB olarak "Kimya Teknoloji Merkezi" kurma çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu merkezimizde akredite edilmiş laboratuvarlar, dijital kütüphaneler, start-up alanları, konferans salonları ve alt sektörlerimizin ihtiyaçlarının karşılandığı dijital çözümler olacaktır. Bu yönleri ile böyle bir merkez Türkiye'de bir ilktir. Kimya teknoloji merkezi kurma girişimimizi destekleyen ticaret bakanımıza ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. Kimya sektörümüz 2030 yılına gelmeden Türkiye'nin ihracattaki en büyük sektörü olacaktır. Pandemi ile beraber küresel ekonominin bu yıllardaki yavaşlamasına rağmen, önümüzdeki yıllara umudumuz artarak devam ediyor. Yeni dijital çağda, yüksek teknolojiye dayalı,

dünya standartlarında üreterek büyümeyi görmek, sektörümüzde büyük bir heyecan yaratmaya devam edecektir."

28 kategoride 140 firmaya ödül

Öte yandan, İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde toplam 28 kategoride ilk 5'e giren 140 firma ödül almaya hak kazandı.

Törende genel sıralamada, birincilik ödülünü SOCAR Türkiye aldı. Ciner İç ve Dış Ticaret'e ikincilik ödülü verilirken Eti Maden İşletmeleri de üçüncülük ödülüne layık görüldü.