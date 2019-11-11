İKMİB / Pelister: Daha fazla ihracatçı yeşil pasaport sahibi olacak
6 saat önce
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yapılan yeşil pasaport alt limit fiyat düzenlemesiyle birlikte daha fazla ihracatçının yeşil pasaport sahibi olacağını söyledi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yapılan yeşil pasaport alt limit fiyat düzenlemesiyle birlikte daha fazla ihracatçının yeşil pasaport sahibi olacağını söyledi.
Sektörün gelişmesi için çalışmaya ve İKMİB olarak ihracatın gelişmesine ve yayılmasına destek olmayı sürdüreceklerinin altına çizen Pelister, "Bu yıl itibariyle şimdiye kadar yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 480 üye firmamızın başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. 2018 yılında bu rakam 196 idi. Bu kararla birlikte daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapacağımıza inanıyoruz" diye ekledi.
- İstanbul
Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı! İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı