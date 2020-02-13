İKMİB, Ur-Ge Projesi ile kozmetik sektörünü Barselona'da bir araya getirdi - Son Dakika
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İKMİB, Ur-Ge Projesi ile kozmetik sektörünü Barselona'da bir araya getirdi

6 saat önce

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Turkish Cosmetics Cluster (Türk Kozmetik Kümesi) ile Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Ur-Ge Projeleri'nin...

İKMİB, Ur-Ge Projesi ile kozmetik sektörünü Barselona'da bir araya getirdi, System.String[]

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Turkish Cosmetics Cluster (Türk Kozmetik Kümesi) ile Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Ur-Ge Projeleri'nin ikinci faaliyetleri Barselona'da gerçekleştirildi.


İKMİB açıklamasına göre, 2-7 Şubat'ta gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine katılım sağlandı. ABD kökenli ECRM firması organizasyonu ile gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelen satın almacılar ve tedarikçiler bir araya geldi.


-18 Türk firması katıldı, 900'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı


Ağırlıklı Avrupalı satın almacıların yer aldığı "Avrupa Kozmetik, Koku ve Banyo Programı" ve "Avrupa Cilt, Kişisel, Saç ve Güneş Bakımı Programı" etkinliklerine Turkish Cosmetics Cluster'dan 10, "Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Ur-Ge Projesi"nden 8 firma olmak üzere toplam 18 Türk firması katıldı.

Program kapsamında yerleşik kozmetik mağazaları Primor, El Cortes Ingles ve Druni'yi yerinde ziyaret etme fırsatı bulan Türk firmaları, 3 gün süren etkinlik boyunca 78 satın almacı ile toplamda 900'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

"İKMİB olarak 8 Ur-Ge Projesi yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:


"Ur-Ge Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, ihracata yönelik bir destek programı. 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, henüz ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmalar yararlanabiliyor. Firmaların proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Ur-Ge projesine katılan firmalarımız, proje boyunca ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden yararlanabiliyor. En az 10 firmanın kümelenme anlayışı ile bir araya geldiği projenin süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ancak gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabiliyor. İKMİB olarak, geçtiğimiz yıllarda 2 tane 3 yıl süreli 'Turkish Cosmetics Cluster' isimli kozmetik Ur-Ge Projeleri'ni gerçekleştirdik. Halihazırda kozmetik, sağlık, kauçuk, medikal, plastik, ilaç, boya ve temizlik ürünleri olmak üzere toplamda 8 Ur-Ge projesini yürütüyoruz."

"Ur-Ge projelerine daha fazla katılım arzu ediyoruz"

Pelister, kozmetik sektörüne yönelik "Kozmetik ve Temizlik Ürünleri" Ur-Ge projesinin 2018 yılı aralık ayında hayata geçirildiğini, 2019 yılı mart ayında ise "Turkish Cosmetics Cluster"ın üçüncü kez başlatıldığını belirterek, "Her iki kozmetik sektörü Ur-Ge projemiz ile 2019 yılı temmuz ayında Kolombiya'da Latin Amerika'ya yönelik Cosmeet Ticaret Heyeti'ni gerçekleştirdik ve bu heyete her iki projeden de 9'ar firma katıldı. Bu yıl da Barselona'ya gerçekleştirdiğimiz kozmetik sektörü Ur-Ge projesi etkinliğimiz ile 18 Türk firmamız yaklaşık 900'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek yeni iş birliği imkanlarını görüştü. İKMİB olarak, ihracatçı firmalarımızın Ur-Ge projelerine katılımını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Yeni iş fırsatları sunan bu projelere daha fazla katılımın olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Barselona, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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