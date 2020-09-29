İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Pelister, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve gelecek 3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (2021-2023) ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Değerlendirmesinde, programın hayırlı olması temennisinde bulunan Pelister, "YEP hedeflerinin 'Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi' olarak 3 ana temada belirlendiğini görüyoruz. Bu temalarda öne çıkan finansal istikrarın sağlanması, yatırım ortamının da iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Pelister, kimya sanayisinde yeni yatırımlara öncelik verilmesi ve kimya sektörüne finansal desteklerde ayrıcalık gösterilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme başlıklarının dikkati çektiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya, ülkemizin ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sunuyor. Pandemi dolayısıyla tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bir ortamda medikal ürünleri, dezenfektan, kolonya, sabun gibi stratejik sektörlerde artan gereksinim kimya sektörümüzün hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi dijital dönüşüm, ihracatçı firmalarımızın rekabetçi ve sürdürülebilir olması, aynı zamanda yüksek katma değerli üretim altyapısı için gerekli olan önemli bir süreç. İKMİB olarak her zaman bu vizyonla hareket ediyor ve bu konuda ticaret heyeti, ödül töreni gibi faaliyetlerimizi dijital olarak gerçekleştiren ilk birlik olmaktan da gurur duyuyoruz. Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."