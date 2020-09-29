İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi...

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Pelister, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve gelecek 3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (2021-2023) ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Değerlendirmesinde, programın hayırlı olması temennisinde bulunan Pelister, "YEP hedeflerinin 'Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi' olarak 3 ana temada belirlendiğini görüyoruz. Bu temalarda öne çıkan finansal istikrarın sağlanması, yatırım ortamının da iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Pelister, kimya sanayisinde yeni yatırımlara öncelik verilmesi ve kimya sektörüne finansal desteklerde ayrıcalık gösterilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme başlıklarının dikkati çektiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya, ülkemizin ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sunuyor. Pandemi dolayısıyla tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bir ortamda medikal ürünleri, dezenfektan, kolonya, sabun gibi stratejik sektörlerde artan gereksinim kimya sektörümüzün hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi dijital dönüşüm, ihracatçı firmalarımızın rekabetçi ve sürdürülebilir olması, aynı zamanda yüksek katma değerli üretim altyapısı için gerekli olan önemli bir süreç. İKMİB olarak her zaman bu vizyonla hareket ediyor ve bu konuda ticaret heyeti, ödül töreni gibi faaliyetlerimizi dijital olarak gerçekleştiren ilk birlik olmaktan da gurur duyuyoruz. Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yeni Ekonomi Programı, Yönetim Kurulu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei