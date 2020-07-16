İKNA ÇABASI SONRASI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU-1 - Son Dakika

İKNA ÇABASI SONRASI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU-1
Mersin'de, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.
Mersin'de, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde, terör örgütü safhasında yer alan S. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Terör örgütü mensubunun, Şahıs, 13 Temmuz 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu.
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MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:19 Kaynak: DHA
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