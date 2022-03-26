İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla-Batman- Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Açıklamada, "Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi" denildi.