İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teslim oldu

26.03.2022 09:13
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla-Batman- Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Açıklamada, "Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi" denildi.


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İçişleri Bakanlığı, Batman, Muğla, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teslim oldu - Son Dakika


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