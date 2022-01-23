İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.