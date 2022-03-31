İçişleri Bakanlığı: "İki terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "İki terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu"

31.03.2022 18:10
İçişleri Bakanlığı: "İki terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/ İHA)

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Kaynak: İHA

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