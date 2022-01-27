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Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

27.01.2022 10:05

Bir son dakika haberine göre İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu -PKK'nın baskılarına boyun eğmeyip kaçmayı başaran teröristler aileleriyle buluştu Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı terörist, Habur Hudut sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

- PKK'nın baskılarına boyun eğmeyip kaçmayı başaran teröristler aileleriyle buluştu

BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı terörist, Habur Hudut sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler aileleriyle buluştu.

PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla, Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri 2021-2022 yılları arasında aileleriyle birlikte sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2017 yılında Fransa ülkesinden terör örgütüne katılan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu ile 2014 yılında İstanbul ilinden terör örgütüne katılan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun 23 Ocak 2022 günü Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaparak Silopi Emniyet Müdürlüğüne teslim olmaları sağlandığı bildirildi.

Silopi Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 23 Ocak 2022 günü teslim alınan örgüt mensuplarının adli tahkikatları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılmakta olup; şahısların 26 Ocak 2021 günü aileleri ile buluşmaları sağlandı. Örgüt mensupları ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini, fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldıklarını, aç, susuz bırakıldıklarını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduklarını, kendileri gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç, susuz bırakılacakların dan dolayı korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiç birinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve vermiş oldukları bu karar nedeniyle çok mutlu olduklarını beyan ettikleri belirtildi.

"Vazgeçmedim çocuğuma kavuştum"

Teslim olan PKK'lı kadının annesi yıllardır vazgeçmeden çocuğunu beklediğini belirterek, "8 yıldır hiç vazgeçmeden çocuğumu bekledim. Bunlar çocukları kandırarak yuvaları yıkıyorlar. Çok mutlu oldum. Emeği geçen Batman Emniyeti personellerine çok teşekkür ederim. İnşallah Diyarbakır'daki anneleri de destekliyorum. Hiç vazgeçmesinler. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Ben asla vazgeçmedim. Diğer annelere de sesleniyorum. Sizler de çocuklarınıza sahip çıkın, hiç vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka çocuklarınıza kavuşursunuz" dedi.

Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Emniyet Müdürlüğü, Terörist, Batman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İkna edilen 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika


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