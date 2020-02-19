İkna edilen bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkna edilen bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika

İkna edilen bir terörist daha teslim oldu

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

İkna edilen bir terörist daha teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu Demhat kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükselmiştir" denildi. - ANKARA

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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