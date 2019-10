İkna edilen Melahat Teyze huzurevine yerleşti

Balıkesir'de 62 yaşındaki oğlu ile uygun şartları olamayan harabe evde yaşayan 88 yaşındaki Melahat teyzeye devlet sahip çıktı.



Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Dinkçiler Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Melahat Atay ve oğlu uygun şartlarda olmayan evinden alınıp, huzurevinde kalması için ikna edildi. Melahat teyze ile Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanları birçok kez görüşme gerçekleştirirken, bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Her defasında yapılan teklifleri kabul etmeyen Melahat teyzeye yetkililer en doğru ve güzel olanın her türlü hizmetlerin sunulduğu; yeme içme barınma sağlık gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı huzurevinde kalmasının çok daha doğru ve uygun olacağı anlatıldı.



Melahat Teyze, "Devletin emin ellerine teslim edildi"



Melahat teyze ile görüşen sosyal hizmet uzmanları kendisini ve oğlunu huzurevinde kalması için ikna etti. Melahat teyze ve oğlu bulunduğu evden alınarak, hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporları alındıktan sonra huzurevine teslim edildi.



Gördüğü ilgi karşısında duygulandığını söyleyen Melahat Atay ise, "Herkese çok teşekkür ederim. Yapılan her şeyden çok memnunum. Zor ikna oldum fakat burada huzur buldum. İçimi huzur ve mutluluk kaplıyor. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizden" diye konuştu. - BALIKESİR