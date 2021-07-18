İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 örgüt mensubu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; 17 Temmuz 2021 tarihinde Ş.Y. isimli BTÖ mensubunun KDP güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "17 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak/ Silopi Kara Hudut Sınır Kapısından Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi maksadı ile Van İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınacaktır" denildi. - VAN