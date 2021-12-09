Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu - Son Dakika