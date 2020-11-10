İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu - Son Dakika

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan terörist, Suriye sınırında silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk