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İkna edilen PKK'lı teslim oldu

29 dakika önce

Hakkari'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 PKK'lı teslim oldu.

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Hakkari'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 PKK'lı teslim oldu.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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