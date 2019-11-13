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İkna edilen PKK'lı teslim oldu

6 saat önce

VAN il Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu ailesi ile görüşülüp ikna edilen terör örgütü mensubu 1 kişi, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna edilen PKK'lı teslim oldu, System.String[]

VAN il Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu ailesi ile görüşülüp ikna edilen terör örgütü mensubu 1 kişi, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Valiliği, bugün Şırnak'ın Silopi ilçesi kara hudut kapısında teslim olan terör örgütü mensubu ile ilgili açıklama yaptı. Örgüt mensubunun ailesi ile görüşülerek ikna edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen (1) BTÖ mensubunun, 13.11.2019 günü Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır."


Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
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