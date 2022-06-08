İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

08.06.2022 17:20

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluştu.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG mensuplarının teslim olmaları amacıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle 2021-2022 yılları arasında bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

2013 yılında Batman'dan silahlı terör örgütüne katılan ve hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 4 Haziran'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, örgüt mensubu ile ilgili adli

tahkikatın Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, teröristin 7 Haziran'da Batman'da ailesiyle buluşturulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve vereceği infaz gibi ağır cezalarla aç ve susuz bırakılmaktan korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Örgüt mensubu, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerinin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etti."

İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu
İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu
İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu
İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:21:04. #1.11#
SON DAKİKA: İkna edilen terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement