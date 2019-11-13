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İkna edilen terörist teslim oldu

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.

İkna edilen terörist teslim oldu, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 13 Kasım 2019 günü Şırnak/ Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Silopi, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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