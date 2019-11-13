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İkna edilen terörist teslim oldu

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.

İkna edilen terörist teslim oldu, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ikna edilen terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 13 Kasım 2019 günü Şırnak/ Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İha)

Jandarma, Silopi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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