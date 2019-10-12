Son Dakika Haberleri: İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı
Son Dakika Güncel İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı

İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı

45 dakika önce

KAHRAMNAMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan teröristin, teslim olmasını sağladı.

İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı, System.String[]

KAHRAMNAMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan teröristin, teslim olmasını sağladı. İsmi açıklanmayan PKK'lı, "Devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adı açıklanmayan bir PKK'lıyı, 29 yıl önce katıldığı terör örgütünden ayrılıp, teslim olması yönünde ikna etti. Jandarmaya teslim olan PKK'lı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'DEVLETİN ADALETİNE SIĞININ'

PKK'lı, teröristlere teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29 yıl arandım. Jandarma bana ulaşarak, hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum; Size uzanan ellere güvenin ve bırakmayın. Benim gibi ülkenize ve ailenize hasret kalmayın. Devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin" dedi. Öte yandan son 2 yılda 218 PKK'lın ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldığı belirtildi.


Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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