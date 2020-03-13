İkna edilerek teslim olan PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi - Son Dakika
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İkna edilerek teslim olan PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen PKK'lı terörist tutuklandı.

İkna edilerek teslim olan PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen PKK'lı terörist tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 11 Mart'ta teslim olan PKK'lı terörist "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen Karayel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Terörist Karayel'in 2003'te Trabzon'da üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı, o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama kararının bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilen Karayel, 11 Mart'ta terör örgütünün kamplarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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