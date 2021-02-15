İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi - Son Dakika

İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi

15.02.2021 22:15
İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi, System.String[]

İkna çalışmaları sonucu bir terörist Türk askerine teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu bir terörist Türk askerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkında adli işlemlere başlandı.

Jandarma, Terörist, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkna edilerek Türk askerine teslim olan terörist Iğdır'a getirildi - Son Dakika


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