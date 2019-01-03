İkna Etmek İçin Sinemaya Getirdik

Buse Narcı, Günsu Baceoğlu, yeni albüm hazırlıklarında olduklarını ve klipte oynaması için arkadaşı İnstagram Fenomeni, Yakışıklı Dr. Orçun Yıldız'ı ikna için sinemaya geldiklerini söyledi.

BEN ÇOK SEÇİCİYİM

Muhabir arkadaşımızınYıldız'a klipte oynayacakmısınız sorusuna ise; "Ben çok seçici bir insanım bakacağız artık" dedi.

Buse Narcı ise, neyse biz onu ikna ederiz diyerek sinemanın yolunu tuttular.