Son Dakika Haberleri: İkna Etmek İçin Sinemaya Getirdik

İkna Etmek İçin Sinemaya Getirdik

1 saat önce

Akmerkez alışveriş merkezinde rastladığımız, Buse Narcı, Orçun Yıldız,Günsu Baceoğlu, mikrofonlarımıza konuştular.

İkna Etmek İçin Sinemaya Getirdik, System.String[]

Buse Narcı, Günsu Baceoğlu, yeni albüm hazırlıklarında olduklarını ve klipte oynaması için arkadaşı İnstagram Fenomeni, Yakışıklı Dr. Orçun Yıldız'ı ikna için sinemaya geldiklerini söyledi.

BEN ÇOK SEÇİCİYİM

Muhabir arkadaşımızınYıldız'a klipte oynayacakmısınız sorusuna ise; "Ben çok seçici bir insanım bakacağız artık" dedi.

Buse Narcı ise, neyse biz onu ikna ederiz diyerek sinemanın yolunu tuttular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:43 Kaynak: Bültenler

Instagram, buse narcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan Instagram'a Erişim Engeli Kararı Sezin Erbil, Babası İçin Sevenlerinden Dua İstedi

Fenomen Simge Barankoğlu'ndan Bakirelik İtirafı! Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:40:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkna Etmek İçin Sinemaya Getirdik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]