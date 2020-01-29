İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında - Son Dakika

İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında

6 saat önce

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist V.İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında, System.String[]

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/ PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist V.İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.İ. (21) cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Sanık V.İ. savunmasında, 2015 yılında YPG/PKK'ya katıldığını, geçen yıl pişman olduğu için örgütten kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 4 yıl boyunca Suriye'de YPG'nin içerisinde yer aldığını aktaran V.İ, bu süre içinde örgütte silahlı eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına karşı hiçbir eyleminin olmadığını belirten V.İ, "Pişman oldum. Ailemle irtibata geçtim, Afrin'deki Türk güvenlik güçlerine teslim oldum." dedi.

İddia makamı, etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın bu aşamada tutukluluk halinin devamına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir eyleminin bulunup bulunmadığı hususunun araştırılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Suriye, Hatay, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:27:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]