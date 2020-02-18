İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı terörist hakim karşısında - Son Dakika

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/ PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan terörist hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Ş.Ç (20) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ağabeyi de salonda hazır bulundu.

M.Ş.Ç savunmasında, 2016 yılında terör örgütüne katıldığını anlattı.

Örgüt içindeyken silahlı ve ideolojik eğitim aldığını belirten M.Ş.Ç, Irak'ta ve Suriye'de bulunduğunu, defalarca örgütten kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Afrin'e görevlendirildiğini ancak Türk Silahlı Kuvvetleriyle hiçbir çatışmaya girmediğini öne süren M.Ş.Ç, "Afrin'de sadece savaşçı olarak bekledik, bir görevim yoktu ancak silahım vardı. Harekat başlayınca benimle birlikte bulunan 5 kişi geri çekildik." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın aldığı ideolojik ve silahlı eğitim sonrası örgüt içinde "tabur komutanlığı" seviyesinde görevlere getirildiğini, YPG/PKK ile organik bağ içinde bulunup Zeytin Dalı Harekatı sırasında çatışmaya girmiş olmasının dikkate alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise mütalaayı kabul etmeyerek savunma için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

M.Ş.Ç ile teslim olan V.İ hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.