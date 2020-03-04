İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı teröriste ceza verilmedi - Son Dakika
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İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı teröriste ceza verilmedi

6 saat önce

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan terörist V.İ'ye etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmedi.

İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı teröriste ceza verilmedi, System.String[]

Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı YPG/ PKK'nın elinden ailesinin ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan terörist V.İ'ye etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmedi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.İ. (21) cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğunu, bu kapsamda etkin pişmanlık kapsamında örgüte ilişkin beyan ve teşhislerde bulunduğu, ayrıca güvenlik güçlerine örgütün çökertilmesine yönelik yardımcı olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Sanık V.İ. de suçsuz olduğunu belirtip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığa etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmesine yer olmadığına karar verip sanığın tahliyesine hükmetti.

Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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