İkna timlerinin "biz aşı olduk, ayağınıza geldik" sözü "aşı inadı"nı kırıyor - Son Dakika

İkna timlerinin "biz aşı olduk, ayağınıza geldik" sözü "aşı inadı"nı kırıyor

26.05.2021 12:00
İkna timlerinin

Aydın'da, Ege'nin kırsal bölgelerine kadar ulaşan aşı ikna timleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda tedirgin olanlara, kendilerinin de aşı olduğunu anlatıp onları salgınla mücadeleye ortak ediyor.

Aydın'da, Ege'nin kırsal bölgelerine kadar ulaşan aşı ikna timleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda tedirgin olanlara, kendilerinin de aşı olduğunu anlatıp onları salgınla mücadeleye ortak ediyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 17 ilçede kurulan aşı ikna timleri, aşılamada öncelik sırası kendilerine gelmesine rağmen aşı olma konusunda tereddüt yaşayanların evlerine konuk oluyor.

Kentin en ücra bölgelerine kadar giden sağlık çalışanları, araçla ulaşımın olmadığı evlere ise sıcak havaya rağmen tulumlarıyla yürüyerek gidiyor. Ege şivesi ve güler yüzleriyle dikkati çeken Aydınlılar, aşı ikna timlerini evlerinde bir süre misafir ediyor.

İlk soru: "Aşının yan etkisi var mı"

Sağlık çalışanları da salgın süreci ve aşının önemini anlatarak söze başlıyor. İkna timine gelen ilk soru ise genelde "Aşının yan etkisi var mı" oluyor. Aşı konusundaki tüm detayları tek tek anlatan ekip, özellikle kendilerinin de aşı olduğunu anlatınca bu konuda tedirginlik yaşayanlar büyük oranda fikirlerini değiştiriyor.

Bazen dakikalarca bu konuda konuşma yapan ekip, ikna olanları da evlerinde aşılıyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan ekip, bugüne kadar bu yöntemle 1000'i aşkın kişiyi aşıladı.

İncirliova ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'nde yaşayan ve aşı sırası gelmesine rağmen "Nasıl olsa evden dışarı çıkmıyorum" diyerek 4 aydır aşı olmayan 90 yaşındaki Ayşe Bacakoğlu ile birlikte 20 kişi de ikna edildi.

Kendisi de ikna çalışmalarına katılan İlçe Sağlık Müdürü Gülay Elçi, aşılanmadan dolayı endişeli olan Mehmet (56) ve Perihan (55) Gediş çiftine, "Bizler de aşıları olduk. Binlerce insan aşı oldu. Sıkıntı yaşamadı. Bu köye defalarca geldik. Aşı olanlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı." dedi.

Konuşma üzerine aşı olmayı kabul eden Mehmet Gediş ise şunları kaydetti:

"Aşı için birçok kişi fikrini açıkladı. Ben de kime inanacağımı bilemedim. Hocalarımız bizi ikna etti. Herhangi bir tedirginliğim kalmadı. Hizmete bakar mısınız? Ayakta aşımızı olacağız. Hem sizden hem devletimizden Allah razı olsun. Ne kadar söz söylesek yetersiz gelir. Büyük çaba ve gayret var. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle seferberlik görülmemiştir. Üstelik de ücretsiz."

"Artık cesurum, korkmuyorum"

Aşı olmaktan korkan Ayfer Uçak da "Çevremizdeki bazı kişiler 'aşının yan etkileri olur' diyordu. Hocalarımız geldi bize durumu anlattılar. Düne kadar çok korkuyordum. Artık cesurum, korkmuyorum. İnşallah bu hastalıklı günleri geride bırakırız." diye konuştu.

İkna timinde görevli Doktor Betül Yılmaz ise 4 aydır sahada olduklarını ve yüzlerce kişinin ikna yöntemiyle aşılandığını söyledi.

Yılmaz, "Ekibimiz kurulduğu günden beri bütün köyleri belli aralıklarla dolaşıyoruz. Yaş aralığı değiştikçe tekrar gidiyoruz. İnsanlar bilinmedik durumla karşılaştıkları için tedirgin olabiliyor. Sağlık çalışanlarının fikirlerini önemsiyorlar. Biz de onlara durumu anlatıyoruz ve ikna ediyoruz. Aşılama bu şekilde daha etkili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarına güveniyor"

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de kentte şimdiye kadar 549 bin kişiye aşı uygulandığını dile getirdi.

İkna timinin aşılama hızını artırdığına dikkati çeken Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sağlık profesyonellerimiz, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlarımızın aşı konusundaki endişelerini yerinde değerlendiriyor. Şu ana kadar iyi gidiyor, arkadaşlarımız ikna konusunda tecrübe edindi ve vatandaşlarımız da sağlık çalışanlarına güveniyor. Bizzat sahada edindiğimiz izlenimlere bakıldığında son derece basit ve kulaktan dolma bilgilerle aşı ile ilgili endişeler olduğu anlaşılıyor."

İkna timlerinin biz aşı olduk, ayağınıza geldik sözü aşı inadı nı kırıyor
İkna timlerinin biz aşı olduk, ayağınıza geldik sözü aşı inadı nı kırıyor
İkna timlerinin biz aşı olduk, ayağınıza geldik sözü aşı inadı nı kırıyor
İkna timlerinin biz aşı olduk, ayağınıza geldik sözü aşı inadı nı kırıyor
İkna timlerinin biz aşı olduk, ayağınıza geldik sözü aşı inadı nı kırıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, Ege, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İkna timlerinin 'biz aşı olduk, ayağınıza geldik' sözü 'aşı inadı'nı kırıyor - Son Dakika


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