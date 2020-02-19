İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu, terör örgütü mensubu "Demhat" kod adlı İ.A. terör örgütünden kaçtı.

Örgüt mensubu İ.A, jandarmanın ikna timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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