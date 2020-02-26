Son Dakika › Güncel › İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle bir teröristin daha teslim olduğunu toplam teslim olanların sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle bir teröristin daha teslim olduğunu toplam teslim olanların sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, "Rojda Delila" kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5'e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48 yükseldi" denildi.
(İHA)
Son Dakika MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü