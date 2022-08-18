Egzozu olan elektrikli araba olur mu?

Dodge denilince akla 1960'lı yıllardan bu yana yüksek hacimli V8 motorlar ve güçlü otomobiller geliyor. Ancak Amerikalı üretici, elektrikli otomobilleri artık görmezden gelemeyeceğini fark etti. Şirket, 2024 yılında piyasaya çıkarmayı planladığı ilk elektrikli modelinin konsept versiyonunu gözler önüne serdi.

Elektrikli Dodge Charger konsepti gerçek egzoz sesi çıkacak

Dodge, ikonik Amerikan arabalarının en önemli örneklerinden olan Dodge Charger modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu Dodge Charger Daytona SRT "Banshee" konseptinin fotoğraflarını paylaştı. Yeni konsept model, 2024 yılında tanıtılacak olan "dünyanın ilk elektrikli muscle car" modeline ışık tutuyor.

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Tasarım olarak geçmiş modellere göndermede bulunan konsept model, diğer yandan ise modern teknoloji ve çizgileri içerisinde barındırıyor. Charger Daytona'nın ön tarafında, Dodge'un R-Wing adını verdiği, ön ızgaradan kaputa doğru hava akışını sağlayan bir bölüm yer alıyor. Üretici böylelikle aracın daha aerodinamik olduğunu belirtiyor.

Köşeli ön bölümü ile 1968 model Charger'a göndermede bulunan konsept, sahip olduğu LED şerit ile ise günümüz teknolojisini yakalıyor. Merkezde konumlandırılmış olan Dodge'un 1962'den 1976'ya kadar markanın en güçlü modellerinde kullanıln "Fratzog" logosu ise bundan sonra markanın elektrikli modellerini süsleyecek.

Aracın yan bölümünde de yine 1968 Dodge Charger izleri görüyoruz. Özellikle aracın omuz çizgisi, ikonik modele bir gönderme niteliğinde. Arka bölüm ise bizlere direkt olarak 1966 Charger'ı hatırlatıyor. Boydan boya uzanan LED stop lambalarının merkesinde yine Fratzog logosunu görmek mümkün.

Dodge, yeni elektrikli konsept modeli hakkında bazı teknik detayları da paylaştı. Yeni elektrikli model yapılan açıklamaya göre 800V'lik elektrik sistemi ve dört tekerlekten çekiş ile sunulacak. Elektrikli modelde ilk dikkat çeken şey eRupt adı verilen şanzıman oluyor.

Elektromekanik vites geçişleri sağlayan çok hızlı bir şanzıman olan bu sistem, elektrikli otomobiller ile sürücülerinin daha iyi bir bağ kurmasını sağlamak adına karşımıza çıkıyor. Charger Daytona ayrıca, daha fazla güç ve daha iyi bir kalkış için beygir gücü artışı sağlayan bir PowerShot moduna sahip olacak.

Dodge'nin yeni elektrikli araba modelinde sunduğu bir diğer özellik ise Fratzonic Chambered Exhaust adı verilen egzoz sistemi oldu. Güç aktarma organından çıkan doğal sesleri artırmak için ayar odaları ve bir amfiye sahip olan sistem, üretilen desibel açısından mevcut Hellcat modelleri ile aynı seviyede ses verecek. Bu egzoz sisteminin kesinlikle dikkat çekeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Henüz konsept aşamasında olan model hakkında daha fazla detay ise yer almıyor. 2024 yılının yaklaşması ile birlikte Dodge markasının ilk elektrikli modeli hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Peki siz egzozu olan bu elektrikli araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.