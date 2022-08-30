Popüler Mafia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oluyor! - Son Dakika
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Popüler Mafia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

30.08.2022 18:41
Popüler Mafia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

İkonik Mafia 1 kısa süreliğine ücretsiz oluyor. Mafia serisinin 20. yılını kutlayan 2K Games, yeni Mafia'nın müjdesini verdi.

2K Games, popüler aksiyon-macera oyunu Mafia'nın 20. yıl dönümünü kutluyor. Yıl dönümüne özel olarak Mafia 1 Steam'de ücretsiz oldu. Oyunu Steam kütüphanenize eklemek kısıtlı bir sürenin olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirket ayrıca yeni bir Mafia oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı.

34 TL değerindeki Mafia 1 Steam'de ücretsiz oldu

İlk oyun, Mafia serisinin 20. yıl dönümünü özel olarak Steam'de erişime açıldı. 2K Games'in açıklamasına göre ilk Mafia 1 Eylül'den 5 Eylül'e kadar Steam'de ücretsiz olacak. Fakat oyunun yeni nesil konsollarda olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started ??

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022

İlk olarak 2002 yılında duyurulan ikonikleşmiş üçüncü şahıs nişancı oyunu, 2K Games'in 20. yıl dönümünü etkinliklerine konu oldu. Şirket, 20. yıla özel olarak yeni bir Mafia oyunu geliştirdiklerini ve bunun "tamamen yeni" olacağının altını çizdi.

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Yeni oyunun Mafia 4 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı belirsiz. Özellikle Mafia 3 ile büyük hezimete uğrayan ve oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 2K Games, yeni yapımla birlikte seriyi baştan aşağı yeniden tasarlayacağını ifade etti. Bundan dolayı Mafia 4 adıyla devam etmek istemeyebilir.

Mafia 1'in yenilenmiş sürümü olan Mafia: Definitive Edition Hangar 13 tarafından geliştirilmişti. Oyun oldukça beğenildi ve 2K'nın yüzünü güldürmeyi başardı.

Hangar 13'ün yeni Mafia'yı da üstlendiğini belirtelim. Oyunun çıkış tarihi belli olmasa da, birkaç yıl daha uzakta olduğu aktarıldı.

Popüler Mafia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Hangar 13 Yöneticisi Roman Hladik, "Tamamen yeni bir Mafia projesi üzerinde çalışmaya başladığımızı onaylamaktan mutluluk duyuyorum. Birkaç yıl uzakta ve şu anda daha fazla bir şey paylaşamasak da, oyuncularımızı yeni hikayelerle eğlendirmek için gerçekten heyecanlıyız" dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

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Kaynak: Shiftdelete

Eylül, Steam, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Popüler Mafia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oluyor! - Son Dakika

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