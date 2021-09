İkonik Visa markası "Visa'yla Tanış" sloganıyla yenileniyor

Visa, ikonik logosunun yenilenmiş halini ve kapsamlı bir marka dönüşümünü içeren "Visa'yla Tanış" kampanyasını Türkiye'de ve tüm dünyada duyurdu.

Visa açıklamasına göre, önümüzdeki dönemde devam edecek olan dönüşümün ilk fazı niteliğindeki bu kampanya, Visa'nın geniş ağının sunduğu imkanları ve küresel ekonomide kapsayıcılığı mümkün kılma taahhüdünü vurguluyor.

60 yılı aşkın bir süre önce Visa'nın kurulduğu zamanlarda, dünya üzerinde çok az kişi nakit para ve çeklerin ötesinde bir dünya hayal edebiliyordu. Visa'nın dijital olarak daha güvenli, güvenilir ve kullanışlı bir para birimi sunmaya yönelik kuruluş vizyonu o dönemde basit bir soruyla (Ya para tamamen elektronik hale gelirse?) başladı. Bugün gelinen noktada Visa, herkes için her yerde ulaşılabilir olan güvenli küresel ağı aracılığıyla erişim sağlayarak dijital ticaretin geleceğini öngörmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Herkes Visa'nın ne olduğunu bildiğini düşünür. Tüketiciler ve iş yerleri bu dört harfin gücüne güvenirler; cüzdanlarını açtıklarında, ödeme yaptıklarında, bir dükkana girdiklerinde ya da online alışverişte onunla karşılaşırlar. Halbuki birçoğumuz markanın arkasında global ölçekte sayısız insan, iş ortakları ve ürünlerden oluşan dinamik bir ağın bulunduğunun farkında değiliz. Bu nedenle, Visa olarak bu marka dönüşümüyle, salt bir kart şirketi olmanın çok ötesinde, küresel ölçekte ticareti mümkün kılan ve geliştiren güvenilir bir ağ olduğumuzu herkese anlatabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Marka dönüşümümüz zamana yayılarak devam edecek"

Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen de Visa markasının herkesin hayatında yer eden ikonik bir marka olduğunu belirtti.

Sahip olduğu geniş ağla insanları birbirine bağlayan, hayatı kolaylaştıran, hayalini kurdukları olasılıklar hakkında tüm dünyanın kapılarını açarak ilham veren, her an her yerde yanında olan bir şirket olduğunu aktaran Gönülşen, "Bu yenilenme kampanyasıyla, 'Visa'yla Tanış' diyerek markanın sunduğu tüm değerleri anımsatmak istiyoruz. Dünyanın önde gelen yaratıcı yeteneklerinin hazırladığı ve Türkiye'de de yayına giren filmimiz Visa'nın bu yönünü başarıyla yansıtıyor. Marka dönüşümümüz zamana yayılarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyanın ana temaları ödeme alma konusunda esneklik, yerel iş yerlerinin global satıcılarla bağlanması, kripto paranın satın alma alanını genişletecek bir gelecek üzerinde çalışılması ve hobi veya ek iş olarak görülen alanların küresel markalara dönüşmesine yardımcı olunması şeklinde beliriyor.

Yeni Visa marka kimliği değişimi simgeliyor. Visa uzun zamandır güven, güvenlik, kabul ve kapsayıcılık kavramlarını temsil ediyor. Bu temel değerler, herkesin küresel ekonomiye katılması için erişim sağlama hedefine ek olarak, önde gelen küresel marka tasarım firması Mucho ile ortaklaşa inşa edilen modernize edilmiş, dinamik bir görsel marka kimliği ile ifade edilmekte. "Visa'yla Tanış" kampanyası, dijital etki için yenilenmiş renkler, optimum dijital deneyimler için oluşturulmuş özel bir yazı tipi ve şirketin varoluş amacını ifade etmek adına tasarlanmış güncellenmiş bir logoyu da kapsıyor.