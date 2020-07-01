İkra Nur'a son veda - Son Dakika

İkra Nur'a son veda

İkra Nur'a son veda Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlandı Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere...

İkra Nur'a son veda

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Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi'ne getirildi. Köy camisinde saat 15.00'da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bulancak, İkra Nur, Giresun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İkra Nur'a son veda - Son Dakika

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