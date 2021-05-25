İkra Nur cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde yaklaşık 1 yıl önce öldürülerek dereye atılan İkranur'un ölümü ile ilgili geçtiğimiz Şubat ayında tutuklanan öz amcası ve halasının yargılanmasına bugün başlandı.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu. Sürdürülen soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya, sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara haklarındaki iddianame kendilerine okunurken, sanıkların ilk savunmaları da alındı. Sanıklar, S.T ile A.Ç. üzerlerine atılı bulunan suçu reddederek ilk ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürdüler. Duruşma tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelenirken, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü iddiasıyla 14 yaşındaki amcası ve birlikte cesedini dereye attığı iddiasıyla da halası 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T. olay sonrası ablası A.T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söylemişti. - GİRESUN